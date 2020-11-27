Курс доллара отреагирует на локдаун в Украине, но как именно неизвестно — мнения экономистов кардинально отличаются. Одни прогнозируют укрепление курса, другие — падение.

О том, чего ждать, говорится в материале «Сегодня».

«Курс доллара растет, когда его не хватает, – говорит Олег Пендзин (Экономический дискуссионный клуб). – Основной спрос на валюту за месяц перед Новым годом бывает со стороны импортеров промышленных товаров. Если магазины по их продаже закроют, кто будет покупать эти импортные товары? Никто! Значит, не будет и спроса на валюту».

Андрей Шевчишин (консалтинговая структура Forex club) также согласен, что во время возможного 4-недельного жесткого карантина курс доллара в Украине будет стабильным. А вот перед выходом из локдауна и после того, как карантин отменят, рынок резко оживится.

По его словам, стабильности курса поспособствует «вялый сезон» новогодних праздников. В это время на валютном рынке традиционно наблюдается затишье, а значит, не происходит серьезных колебаний курса. Карантин только усилит этот фактор.

Андрей Шевчишин напомнил, что обычно новогодние праздники проходят очень плавно. Большинство населения и фирм находится на каникулах. Так что импортеры не будут ничего закупать на валютном рынке, останется только критический импорт.

Экспортеры тоже снизят активность. Плюс в случае локдауна никто не захочет замораживать деньги в товаре – то есть купить товар, а потом его не продать. Потому что мы увидим падение потребительского спроса. Соответственно, давление на курс снизится.

«А вот по мере выхода из локдауна ситуация будет резко меняться, давление на гривну будет расти, – уверен Андрей Шевчишин. – Это может начаться за неделю до выхода из жесткого карантина, когда будет понятно, что ситуация стабилизировалась. То есть мы увидим рост курса доллара. Сейчас трудно сказать, насколько он вырастет. В зависимости от ситуации возможен рост до 29 грн/долл».

Олег Пендзин прогнозирует, что из-за снижения спроса на безналичный доллар гривна даже укрепится: нынешний курс откатится на 15-20 копеек, ниже 28,20 грн/доллар.

Когда отменят локдаун, тоже ничего не произойдет. Украинцы привыкли отдыхать «от католического рождества до православного крещения», с 25 декабря по 19 января.

Более того, если народ «не нагуляется» из-за локдауна, то наверстывать упущенное наверняка будут до конца января. Поэтому нет оснований говорить о каком-то значительном росте курса доллара в этот период.

«Так как курс находится под жестким контролем Нацбанка, который будет его удерживать близким к заложенному в госбюджете, то гривна не опустится ниже 29,5 грн/доллар», – резюмировал Олег Пендзин.

А вот Александр Охрименко (Украинский аналитический центр) и Андрей Гойлов (международная брокерская компания RoboForex) опасаются, что доллар из-за локдауна подорожает намного выше, чем 29 грн. По мнению Охрименко, это будет спекулятивный рост курса. Он проявится из-за паники среди населения, которое начнет закрывать гривневые вклады в банках и конвертировать их в валюту.

«Вспомните весенний локдаун: о нем начали говорить в конце февраля, когда курс был 24,5 грн/доллар, ввели 12 марта, а 26 марта доллар стоил уже 28,5 грн/доллар, – аргументировал Александр Охрименко. – После окончания локдауна гривна постепенно укрепилась до 26,7 грн/доллар. Но с июля снова начался рост. Такой сценарий вероятен и в ближайшие недели. Спекулянты поднимут наличный курс выше 30 грн/доллар. К концу января возможно снижение до 29 грн/доллар».

Андрей Гойлов, уверен, что первые негативные последствия мы увидим на межбанке, когда нерезиденты выйдут с покупкой валюты. В таком случае гривна к доллару США имеет все шансы преодолеть отметку 29 и обновить антирекорд 2015 года.

«Падение спроса со стороны импортеров позволит избежать катастрофических последствий для курса гривни, но в моменте мы можем увидеть курс выше 32 гривен за доллар, – анализирует Андрей Гойлов. – Падение платежеспособности населения не вызовет резкого роста инфляции, но простые граждане этого не почувствуют. Также неизбежен рост количества проблемных кредитов в банковской системе, увеличение дефицита госбюджета и темпов падения ВВП. У экономики Украины после весеннего локдауна крайне низкий запас прочности, поэтому относительно точные цифры ущерба назвать трудно».

По словам Андрея Гойлова, для исправления ситуации Украине придется выходить на внешние рынки и привлекать дорогие кредиты. Внутренние заимствования будут, вероятно, проходить через механизм рефинансирования банков, а те, в свою очередь, купят ОВГЗ.

Общим итогом станет возросшее долговое бремя и пересмотр параметров бюджета на 2021 год. В пессимистичном сценарии последствия пандемии будут преодолены лишь к 2023 году. В данном случае, мы имеем в виду рост ВВП выше показателей конца 2019 года в долларовом эквиваленте.

Рекомендация для обывателей – суммы на текущие расходы держать в гривне, а все резервы переводить в валюту.

Подробнее о других мерах по преодолению кризиса в Украине, помимо локдауна, смотрите в сюжете