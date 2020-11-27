Александр Лукашенко намерен переписать Конституцию Беларуси, чтобы лишить своего преемника власти.

Непризнанного Европой президента цитирует БелТА.

«Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело, — сказал он. — Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда».

Лукашенко нравится, что в его стране от президента зависит все, он называет это «серьезной Конституцией». В качестве примера стран с такой «серьезной Конституцией» он назвал Россию и Казахстан.

«Мы — пожалуй, вот три продвинутых государства (и Беларусь, — ред.), которые имеют такую серьезную жесткую Конституцию, где от решения президента зависит все. С этой точки зрения, понимая, что не дай бог придет человек и захочет развязать войну и прочее… Да, надо нам создать новую Конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась», — заявил Лукашенко.

Как сообщалось ранее, Украина ввела санкции против Беларуси после фальсификации результатов выборов президента, а также из-за нарушений прав человека в этой стране. В Минске уже завили, что предпримут ответную меру.