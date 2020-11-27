Министерство здравоохранения Украины 27 ноября обновило список «красной» и «зеленой» зон относительно ситуации с распространением COVID-19.
В «красную зону» попали 38 стран, а неделю назад в этом списке было 44 страны. Об этом свидетельствуют свежие данные на официальном сайте Минздрава.
Отметим, на сегодняшний день, в Украине показатель заболеваемости составил 451,8 — на прошлой неделе этот показатель был на уровне 392,6.
Самые высокие темпы распространения болезни – свыше 1 тыс. на 100 населения – зафиксированы в пяти странах: Черногории, Люксембурге, Грузии, Андорре и Сербии.
На прошлой неделе в этом списке были семь стран: Ангола, Черногория, Люксембург, Чехия, Швейцария и Лихтенштейн.
Как мы уже рассказывали ранее, нужно ли в Украине объявлять локдаун, станет известно на следующей неделе. Сейчас в Офисе президента ждут результатов карантина выходного дня, который был введен с целью уменьшить рост заболеваемости COVID-19.
В то же время, нардеп Николай Тищенко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением ужесточить запреты на субботу и воскресенье, чтобы снизить количество заражений COVID-19, а именно ограничить работу общественного транспорта.