Международный валютный фонд не рассматривает выделение Украине чрезвычайного финансирования.

Такое заявление в эфире «Право на владу» сделал министр финансов Сергей Марченко.

«Речь идет о том, обращались ли мы по emergency finаnce. Это финансирование, когда у государства действительно есть проблема. Мы этот вопрос рассматривали в связи с действующей ситуацией. Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: «Уважаемая Украина, у вас есть программа поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас emergency finаnce». Мы задали вопрос, нам четко ответили, что нужно работать в рамках программы и выполнять условия», — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021.

Как сообщалось ранее, в Украине могут отменить банковскую тайну и передать Государственной налоговой службе неограниченный доступ к информации о счетах налогоплательщиков. Этого хочет Международный валютный фонд.

