COVID-19 смертельно опасен для людей с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Причина: у них в организме наблюдается повышенный уровень холестерина и коронавирус SARS-CoV-2 «цепляется» за молекулы вещества, используя их как такси.

О выводах ученых Китайской академии военных медицинских наук опубликованные в журнале Nature Metabolism пишет DailyMail.

По мнению ученых, благодаря холестерину возбудитель инфекции связывается с клеточным рецептором, который позволяет легко инфицировать здоровую клетку. В исследовании рассмотрели рецептор SR-B1, соединяющийся с молекулами холестерина. Он есть в клетках по всему человеческому телу, в том числе, и в легких, на которые нацелен коронавирус.

Выяснилось, что SARS-CoV-2 не может использовать этот рецептор напрямую, однако способен внедряться в процесс соединения холестерина с SR-B1 для инфильтрации клеток.

В своих экспериментах китайские ученые обнаружили в структуре коронавируса субъединицу, которая имеет способность присоединяться к холестерину. Когда тот естественным образом мигрирует к своему рецептору, он переносит коронавирус на поверхность клетки. Это в свою очередь «увеличивает захват вируса», а рецептор холестерина «облегчает проникновение SARS-CoV-2 в клетки».

По их мнению, блокируя и нейтрализуя рецептор SR-B1, можно подавить инфекцию – данный метод может стать потенциальным способом лечения в будущем. Ученые говорят, что наибольшую пользу он принесет людям с сердечными заболеваниями и диабетом, а также с ожирением.

Врачи также говорят, что последствиями пандемии COVID-19 для многих людей могут стать психические расстройства. К примеру, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР).

В Украине впервые выявили свыше 16 тысяч случаев COVID-19 за сутки.