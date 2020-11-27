Расходы государственного бюджета на Аппарат Верховной рады в 2021 году могут составить 2,53 млрд грн (2 529 712,2 тысяч гривен), свидетельствует проект бюджета на следующий год.
Эта сумма на 24,1% больше, чем была заложена на 2020 год — 2 038 424,8 тысяч гривен.
Об этом свидетельствует законопроект №4000, обнародованный на сайте парламента.
Также, расходы на Верховную Раду оказались на 247 миллионов гривен больше, чем это было предусмотрено в проекте госбюджета-2021 к первому чтению в сентябре.
В данном документе расходы на Секретариат Кабинета министров составят 1,1 млрд гривен, это на 15,4% больше, чем в текущем году (959 млн гривен). Аналогично, по сравнению с первым чтением расходы выросли на 14,2 млн гривен.
Кроме того, в бюджете-2021 оставили траты на Офис Зеленского и сократили расходы на образование и развитие регионов. Так, будут сокращены расходы на Минобразования и развитие регионов, однако траты Офиса президента все равно будут увеличены на треть.
Как мы уже рассказывали ранее, Кабинет министров на внеочередном заседании принял доработанный проект Государственного бюджета на 2021 год. Доходы предлагают увеличить по сравнению с первым чтением на 20 938,5 млн грн — они предусмотрены на уровне 1 092 083,3 млн грн.
А также, курс доллара отреагирует на локдаун в Украине, но как именно неизвестно — мнения экономистов кардинально отличаются. Одни прогнозируют укрепление курса, другие — падение.