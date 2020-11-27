В субботу, 28 ноября, начинается 40-дневный Рождественский пост-2020, который закончится 7 января в день Рождества Христового. НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала красивые открытки и стихи, которыми вы сможете поддержать близких и пожелать им хорошего Рождественского поста.

Пост Рождественский великий Наступает в этот день. Пусть из душ, сердец и жизни Навсегда исчезнет тень. Станет радостней, светлее, Хвори, беды отойдут. Дни благие воздержания Счастье, радость принесут.

40 дней до Рождества, Пост Рождественский встречай, Ты смирением и терпением Свою душу очищай. Я желаю вам достойно Испытания пройти, Пусть слова святой молитвы Помогают вам в пути. Чтоб душою обновленной Встретить Рождество Христа, Пожелать добра и сил Вам хочу я в дни поста.

Рождество не за горами, Наступает пост большой. Вам войти в него желаю Только с чистою душой. Чтобы в мыслях ваших только Был большой посыл добра, И хватило в сердце вашем Благодатного тепла.

Пост Рождественский великий Длится ровно сорок дней, Мы за это время станем, Крепче, чище и сильней, Пост окончится, наступит Праздник светлый — Рождество, В этот день придет к нам счастье, Радость, свет и волшебство!

Сиянием веры, сиянием звезд Сойдёт в наши души Рождественский пост. Он нам принесет от грехов исцеление, Лучистую радость и успокоение. Прекрасен Рождественский пост и велик, То знает ребенок и знает старик. И пламя надежды, что в пост разгорится, В сердцах и в умах навсегда утвердится!

Пост Рождественский начинается, Очищением души он считается. За грядущие все сорок дней Душу сделай свою ты светлей. Рождество потом будем встречать. А чтоб ярче его отмечать, Воздержись ты от всех искушений, От всех зол и других прегрешений. Каждый день, и минуту, и час Растворяйся ты в вере сейчас. Улыбнись, помолись за всех нас!

Напомним, ранее мы рассказывали об особенностях Рождественского поста, который продлится с 28 ноября по 6 января 2021 года.

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