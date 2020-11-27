В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 27 ноября.

Пятница будет солнечной и местами очень теплой. Воздух прогреется до 12 градусов на юге, в центре и на востоке местами до 8. Жителям севера и запада повезло меньше, там максимум 5.

Как сообщалось ранее, погода в Украине в Новый год не порадует снегом, а накануне праздников ожидается оттепель. При этом в декабре украинцев ждут серьезные температурные перепады.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач сообщал, снег зимой 2020-2021 прогнозируется только перед Новым годом. В декабре, говорит синоптик, плюсовая температура будет и днем, и ночью. Похолодает только после Дня святого Николая.

Народный синоптик Леонид Горбань также делился прогнозом погоды в Украине на конец ноября и декабрь.