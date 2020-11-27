Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Соломенского района. Киева, округ №98.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

Депутатская фракция Член депутатской группы «Киевская команда», экс-член фракции «Объединение «Самопомощь».Биография, семья, хобби

Родился 14 ноября 1975 года в Киеве. Жена — Виктория Таранова, в семье четверо детей: сыновья Ярослав и Павел, дочери Марианна и Татьяна.Образование

Окончил физико-математический лицей №145 Киева,

В 1991 г. поступил на факультет прикладной математики Киевского политехнического института.

В 1993 г. перевелся на факультет международной информации Института международных отношений КНУ им. Т. Г. Шевченко.

В 1996 г. получил диплом по специальности «связи с общественностью».

Трудовая деятельностьСвязан с олигархом Виктором Пинчуком. Эта связь прослеживается по совместной работе (в группе Kwendi) с менеджером из команды Пинчука Игорем Остраковым, который заведует рекламой на «Новом канале», а также по прежней работе Андрей Таранова на канале СТБ.

Андрей Таранов спровоцировал скандал вокруг телеканала «Киев», который с 2019 года попросил об увеличении финансирования на свою деятельность.ДекларацияВ 2018 году Андрей Таранов задекларировал $ 20 тыс и 140 тыс грн наличными, на банковских счетах — 114 тыс грн, 2,5 тыс евро и $ 66.

У Виктории Тарановой $ 34 тыс и 48 тыс евро наличными, а также 205 тыс грн и 4,4 тыс евро на банковских счетах.

Доходы депутата составили 3,7 млн грн от предпринимательской деятельности, 130 тыс грн — зарплата, 24 тыс грн — проценты по вкладам.

Из недвижимого имущества Андрею Таранову принадлежат две квартиры в Киеве и одна — в Греции. У жены есть две квартиры — в Киеве и Греции, земельный участок в с. Озерщина Киевской области и два машиномест в Киеве.

В семье два автомобиля: BMW X1 и Citroen C4 Grand Picasso.Ссылки

Общественная приемная: пр-т. Голосеевский, 132, (044) 338-58-78

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/taranovandriy

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/andrey.taranov.98Отчет депутата за 2018 год.