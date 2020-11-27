Пророссийские боевики на Донбассе с начала 27 ноября пять раз нарушали режим прекращения огня. При этом, в целом, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Подробности передает пресс-служба штаба ООС.

Вражеский огонь был зафиксирован неподалеку от Авдеевки. Террористы открывали огонь из крупнокалиберного пулемета, подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

А в районе населенного пункта Опытное оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет, а в районе Шумов дважды обстреливали украинские позиции с подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Водяное российско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберного пулемета.

К счастью, в результате обстрелов боевиков ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Как мы уже рассказывали ранее, ситуация в зоне ООС может усугубиться в любой момент, поскольку Путин не заинтересован в уходе с Донбасса.

Также ранее, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак пояснил, почему после снайперского ранения украинского военнослужащего на Донбассе бойцы не открыли ответный огонь.