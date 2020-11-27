В Польше произошло нападение на студентов из Украины, два человека получили ножевые ранения.

Нападение произошло ночью 27 ноября в квартире в Жешуве, сообщает пресс-секретарь местной полиции Адам Шелонг.

«Пострадали два молодых человека. Это студенты украинской национальности», – отметил он.

Оба пострадавших студента госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.

Нападавший скрылся, полиция разыскивает его. По данным СМИ, в квартире были видны следы борьбы.

Также сообщается, что в связи с нападением на украинских студентов был объявлен в розыск гражданина Украины. Следствие считает, что он может быть причастен к инциденту.

Полиция объявила в розыск гражданина Украины Александра Сытника, который может иметь отношение к происшествию. Также опубликовано его фото, а людей, которые располагают информацией о его местонахождении, просят обратиться в полицию.

Как мы уже рассказывали ранее, теракт в Вене, в результате которого погибли четыре человека и 17 получили ранения, совершил 20-летний и ранее судимый гражданин Австрии и Северной Македонии Фейзулай Куйтим.

А в России полицейские застрелили подростка, который напал на них с ножом. Все произошло в городе Кукмор в Татарстане.

