Польша и Венгрия продолжат ветировать бюджет ЕС на 2021 год. Обе страны заявляют об опасности распада Европы из-за нового механизма распределения средств между странами-участницами.

Такое заявление сделали премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, а также глава венгерского правительства Виктор Орбан, передает «Укринформ».

По словам польского премьера, Европа стоит перед новым вызовом — новым механизмом, который по его мнению, политически мотивирован, а также нарушает верховенство права: «Это очень опасно для единства всей Европы. Это — плохое решение, которое угрожает распадом Европы».

Моравецкий добавил, что Польша и Венгрия не хотят, чтобы ЕС сошел со своего курса, который заключается в том, что 27 стран имеют 27 различных правовых норм и традиций.

«Мы не будем колебаться применить вето — не только для добра Венгрии и Польши, но и всего ЕС», — подчеркнул премьер Польши.

После массовых протестов правительство Польши отложило введение запрета на аборты по медицинским показаниям.

В Польше начали работу над законопроектом, который имеет целью упростить трудоустройство врачей и других медицинских работников из стран, вне Европейского союза.