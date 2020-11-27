В Украине нет проблем с производством медицинского кислорода, который необходим для лечения COVID-19. Однако, существует ряд технических и логистических проблем.

Такое мнение озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Фокус. Он утверждает, что трудности с обеспечением пациентов кислородом не являются массовым явлением.

«Проблемы с кислородом в стране нет. У нас есть почти два десятка сертифицированных производств. Есть вопросы логистики, технического обеспечения. Но они решаются. Я не могу сказать, что все сидят и чего-то ждут», – рассказал секретарь СНБО.

Чиновник отметил, что периодически действительно, «возникают нестандартные ситуации».

«Бывают случаи, которые вызывают резонанс, но это не массовое явление», – утверждает чиновник.

Также Данилов напомнил, что медицинская система Украины не была готова к пандемии.

«Мы старались максимально улучшить ситуацию шаг за шагом с учетом рекомендаций нашей аналитической группы, поняли, что надо делать», – утверждает он.

Данилов отмечает, что поначалу акцент делался на аппаратах искусственной вентиляции легких.

«Но после оказалось, что они необходимы только самым тяжелым больным, а кислород в целом требуется в гораздо большем количестве случаев», – подытожил секретарь СНБО.

Как мы уже рассказывали ранее, министерство здравоохранения Украины 27 ноября обновило список «красной» и «зеленой» зон относительно ситуации с распространением COVID-19.

А также, иммунолог Николай Крючков заявил, что есть 3 типа людей, которые с большей вероятностью не заболевают коронавирусной инфекцией (COVID-19).