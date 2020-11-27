Повышение минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривен перенесли с июля на декабрь 2021 года.

Об этом сообщил глава Минфина Сергей Марченко в эфире ток-шоу «Право на власть».

По его словам, соответственное решение было принято после консультаций с международными институциями.

«Это объясняется тем, что у нас происходят шоковые вливания в экономику, которые влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и поняли, что нам действительно лучше отложить до конца года. 1 декабря является более оптимальным сроком для введения минимальной зарплаты на уровне 6500 гривен», — объяснил министр.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что зарплаты медиков в Украине в 2021 году будут варьироваться от 22 до 25 тысяч гривен.

Кабмин на внеочередном заседании принял доработанный проект Государственного бюджета-2021.