В Украине в скором времени появится новая стратегия правительства по решению ситуации с COVID-19.

Такое заявление сделал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Согласно прогнозам Министерства здравоохранения, если люди будут носить маски на лице на протяжении трех недель, уровень распространения COVID-19 может упасть в несколько раз.

«Наша основная задача — соблюдение эпидемических норм. Сегодня нам надо пройти следующие выходные. Стратегию, относительно дальнейших действий правительства, как в эпидемическом, так и экономическом отношении, в ближайшее время озвучит премьер-министр», — подчеркивает Ляшко.

По его словам, уже через неделю общественности будет представлена статистика касательно результатов карантина выходного дня.

«Мы покажем полностью всю статистику — что было, что прогнозировалось, какие результаты. Сегодня нам необходимо пройти следующие выходные так, как там прописано. Это социальная ответственность всех, в том числе и бизнеса», — уточнил Ляшко.

Как мы уже рассказывали ранее, школы и детские садики в Украине продолжат свою работу даже в случае локдауна.

Тем временем, эксперты утверждают, что кратковременный локдаун в Украине не даст никакого эффекта. Для того, чтобы заболеваемость COVID-19 пошла на спад, нужен хотя бы месяц жестких ограничений.