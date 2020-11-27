В Украине зафиксирован очередной антирекорд по COVID-19 — 16 218 новых случаев. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников.
Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773), Киеве (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы — 2069 человек;
летальных случаев — 192;
выздоровели — 8843 человека;
За все время пандемии в Украине:
заболело — 693 407 человек;
выздоровели — 326 238 человек;
летальных случаев — 11 909.
Киев — 65539 (+1 520)
области:
Винницкая — 16710 (+340)
Волынская — 23273 (+367)
Днепропетровск — 34888 (+1 773)
Донецк — 21786 (+442)
Житомирская — 28 481 (+555)
Закарпатская — 22 748 (+323)
Запорожская — 28 229 (+1 003)
Ивано-Франковск — 34696 (+651)
Киевская — 35235 (+994)
Кировоградская — 4824 (+118)
Луганская — 6061 (+136)
Львовская — 44509 (+898)
Николаевская — 17167 (+436)
Одесская — 41 501 (+966)
Полтавская — 20701 (+497)
Ровенская — 29875 (+555)
Сумская — 26590 (+928)
Тернопольская — 27050 (+298)
Харьковская — 54028 (+595)
Херсонская — 9633 (+288)
Хмельницкая — 28350 (+647)
Черкасская — 21 402 (+734)
Черновицкая — 33 018 (+546)
Черниговская — 17 113 (+628).