В Украине зафиксирован очередной антирекорд по COVID-19 — 16 218 новых случаев. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773), Киеве (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 2069 человек;

летальных случаев — 192;

выздоровели — 8843 человека;

За все время пандемии в Украине:

заболело — 693 407 человек;

выздоровели — 326 238 человек;

летальных случаев — 11 909.

Киев — 65539 (+1 520)

области:

Винницкая — 16710 (+340)

Волынская — 23273 (+367)

Днепропетровск — 34888 (+1 773)

Донецк — 21786 (+442)

Житомирская — 28 481 (+555)

Закарпатская — 22 748 (+323)

Запорожская — 28 229 (+1 003)

Ивано-Франковск — 34696 (+651)

Киевская — 35235 (+994)

Кировоградская — 4824 (+118)

Луганская — 6061 (+136)

Львовская — 44509 (+898)

Николаевская — 17167 (+436)

Одесская — 41 501 (+966)

Полтавская — 20701 (+497)

Ровенская — 29875 (+555)

Сумская — 26590 (+928)

Тернопольская — 27050 (+298)

Харьковская — 54028 (+595)

Херсонская — 9633 (+288)

Хмельницкая — 28350 (+647)

Черкасская — 21 402 (+734)

Черновицкая — 33 018 (+546)

Черниговская — 17 113 (+628).