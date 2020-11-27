Средняя номинальная заработная плата штатных сотрудников учреждений и организаций в Украине в октябре 2020 года составила 12 174 гривен.

Эта цифра в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы, которая на сегодняшний день составляет 5 тысяч гривен. А также на 1,5% больше средней зарплаты в сентябре (11 998 гривен), свидетельствуют данные Государственной служба статистики.

За последние 12 месяцев (по сравнению с октябрем 2019 года) показатель средней номинальной зарплаты вырос на 13,5%.

В то же время, реальная зарплата (с учетом инфляции) в октябре нынешнего года по отношению к октябрю прошлого года выросла на 10,6%.

Самая высокая начисленная зарплата в октябре была в Киеве — 17 494 гривен, а самая низкая в Черновицкой области — 9 926 гривен. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах 10 000-11000 гривен.

Самую большую зарплату получают в сфере финансовой и страховой деятельности — 20511 гривен, самую низкую — люди, занимающиеся временным размещением и организацией питания (6 960 гривен).

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 ноября составила 3791,7 миллионов гривен.

Как мы уже рассказывали ранее, повышение минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривен перенесли с июля на декабрь 2021 года.

А также, сегодня, 27 ноября, Кабмин на внеочередном заседании принял доработанный проект Государственного бюджета на 2021 год. Доходы предлагают увеличить по сравнению с первым чтением на 20 938,5 млн грн — они предусмотрены на уровне 1 092 083,3 млн грн.