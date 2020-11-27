Погода в Украине в декабре не будет слишком холодной. Народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует «зимнее бабье лето».

Об этом он сообщил «Фактам».

По его словам, снижаться ежесуточная температура начнет в конце ноября, но при этом похолодание будет некритическим — «минусы» стоит ждать изредка и то ночью:

«Зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом – зимним бабьим летом».

Он также добавил, что временами возможны небольшие осадки.

Под конец первой и в начале второй декады декабря будет наблюдаться небольшое снижение температуры. В середине первого зимнего месяца потеплеет, днем и ночью сохранятся плюсовые показатели температур.

Зато в День святого Николая, 19 декабря, ночь может оказаться очень холодной. А затем снова придет тепло — последняя декада декабря должна быть теплой, и лишь под конец года возможны незначительные заморозки и снег.

Как сообщалось ранее, погода в Украине в Новый год не порадует снегом, а накануне праздников ожидается оттепель. При этом в декабре украинцев ждут серьезные температурные перепады.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач сообщал, снег зимой 2020-2021 прогнозируется только перед Новым годом. В декабре, говорит синоптик, плюсовая температура будет и днем, и ночью. Похолодает только после Дня святого Николая.

Народный синоптик Леонид Горбань также делился прогнозом погоды в Украине на конец ноября и декабрь.