Карантин выходного дня в Украине ввели в качестве политического решения, а не с целью снижения количества больных COVID-19.
Об этом заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин, передает Обозреватель.
«Изначально затея с карантином выходного дня была не совсем профессиональной. Мне кажется, это больше политическое решение», – утверждает он.
Медик уверен, что карантин выходного дня не имеет смысла в ситуации, когда не сработал адаптивный карантин, который несколько месяцев «работал» в Украине.
«Это говорит о том, что COVID-19 – не медицинская, а социальная проблема. Более того, это проблема поведенческая», – заметил врач.
Александрин уверен, что украинцы будут игнорировать требования локдауна, поскольку не доверяет власти после весеннего жесткого карантина. Он может показать серьезный эффект только при условии, что власть сумеет донести до общества цель такой меры.
«Обществу предлагают принять полный локдаун, но никто не объясняет, что будет сделано за это время, на какие вопросы мы должны ответить», – подчеркнул Александрин.
Как мы уже рассказывали ранее, ситуация с домашним насилием в Украине существенно ухудшилась — в этом году в полицию поступило на 54% больше сообщений о преступлениях.
В то же время, эксперты уверены, что кратковременный локдаун в Украине не даст никакого эффекта. Для того, чтобы заболеваемость COVID-19 пошла на спад, нужен хотя бы месяц жестких ограничений.