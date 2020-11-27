На полигоне Широкий лан в Николаевской области прошли тактические учения ВСУ, в ходе которых использовались турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 и американские ПТРК Javelin.

Об этом сообщает АрмияИнформ.

Военнослужащие одной из бригад продемонстрировали проведение учений батальонных тактических групп с боевой стрельбой в наступлении в урбанизированной местности, действия малых тактических групп, нанесение сосредоточенного ракетно-авиационного удара и т.д.

Особое внимание было уделено комплексному применению высокоточного оружия, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.

Кроме того, в учениях активно использовали беспилотные летательные аппараты, которые осуществляли разведку и оказывали целеуказания на поражение целей противника. Также проверена способность беспилотников типа Bayraktar TB2, которые выполнили задание без практического нанесения ударов по целям.

Эффективное боевое применение продемонстрировали боевые расчеты противотанковых ракетных комплексов типа Javelin и Стугна.

Также активное участие в учениях принимала авиация Воздушных сил с участием штурмовой, истребительной и бомбардировочной авиации.

Напомним, в этом году в связи с пандемией коронавируса учения Си Бриз-2020 проходили исключительно в морской фазе с привлечением авиации.

Террористы на Донбассе на оккупированных территориях Донбасса провели масштабные учения с 9 по 15 ноября.