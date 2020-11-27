Завтра, 28 ноября, в Украине продолжится потепление, но при этом возможны осадки.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, прогноз погоды озвучила синоптик Наталка Диденко.

Погода в Украине 28 ноября

Осадков в восточных областях станет меньше, останутся совсем слабые очаги, небольшие дожди подтянутся из Польши, Венгрии и Словакии в западные области. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Температура воздуха при этом порадует. Наталка Диденко говорит, что в течение дня в большинстве областей ожидается 3-7 градусов тепла, на западе и юге будет 6-12 градусов. Однако ближайшей ночью немного подморозит северные регионы: 0-3 градуса мороза.

Ветер будет южным, 5-10 метров в секунду.

В Киеве завтра, в субботу, без существенных осадков, ночью около нуля, днем ​​2 + 4 градуса.

Погода в Украине 29 ноября

В воскресенье, 29 ноября, в Украине будет влажно, дожди пройдут практически повсеместно, включая Киев.

Похолодание вернется с 1-2 декабря.

Как сообщала ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, погоду до конца месяца, скорее всего, будут определять антициклоны, поэтому снега не будет.