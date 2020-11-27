Российская Федерация начала призывать жителей оккупированных территорий Донбасса в свою армию. В частности, повестки получают мужчины с российскими паспортами.

Об этом рассказал представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

Он напомнил, что с 2019 года Российская Федерация раздает на оккупированном Донбассе свои паспорта.

«И сейчас там наращивается потенциал выдачи этих паспортов. И уже, как мне докладывают правозащитники, есть граждане, которые получили российские паспорта, и их уже призывают в Вооруженные силы Российской Федерации», — утверждает чиновник.

По словам Лисянского, у жителя ОРДЛО с российским паспортом нет права на российскую пенсию, но в то же время есть обязанность служить в армии.

https://www.youtube.com/watch?v=ZkNLNDhP7Yk&feature=emb_title

Как мы уже рассказывали ранее, украинский генерал считает, что российская армия по военно-техническому потенциалу существенно опережает украинскую, но Вооруженные силы Украины также имеют свои сильные преимущества.

Тем временем, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выступает за сокращение численности украинской армии.