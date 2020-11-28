Австрийская деревня Fucking (Фуккинг) сменит название на Fugging. Местные жители устали от бесконечных насмешек. Об этом пишет The Guardian. Старое название, по мнение экспертов, уходит корнями в XI век. Эта деревня расположена в 350 километрах от Вены, в ней живут около 100 человек. Местные жители рассказали, что все больше англоговорящих туристов стали останавливаться, чтоб сфотографироваться в указателя на въезде в деревню. Кто-то из них принимает развратные позы, а фотографии потом выкладывают в соцсетях. Некоторые из туристов даже воровали указатели, из-за чего местные власти стали использовать для указателя более прочную конструкцию с бетонным основанием. Местные жители стали находить сообщения в своей деревне после того, как ее упомянул в своей книге австрийский писатель Курт Палм. Позже по ней сняли фильм под названием Bad Fucking ( «Чертовски плохо»). Кстати, в 40 минутах езды от Фуккинга в Германии есть деревня под названием Петтинг.