На следующей неделе в Бельгии вновь начинают работу магазины, однако работа ресторанов и баров залишаетья под запретом. Магазины, которые считаются второстепенными, были закрыты в Бельгии 2 ноября. Теперь они будут работать, однако люди должны совершать покупки в одиночку и не могут оставаться в одном магазине более 30 минут. Новые меры будут действовать до 15 января, — сообщает Европейская правда со ссылкой на премьер-министра страны Александра де Кроо. Отмечается, что музеи и бассейны также могут восстановить работу со вторника. «В канун Рождества начало комендантского часа, который сейчас приходится на 22:00, в Валлонии и в Брюсселе будет перенесено на север», — подчеркивает издание. Домохозяйства смогут пригласить еще одну дополнительную человека на празднование Рождества, а люди, которые живут одни, могут пригласить двух гостей. Зимние поездки и поездки в красные зоны категорически не рекомендуются. Контроль на границах будет усилен. Где Кроо заявил, что он связался с правительствами Швейцарии и Австрии, чтобы попросить их закрыть горнолыжные курорты. Обе страны выступают против этого.