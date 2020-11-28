Украина начала стремительно переходить на потребление российской картофеля. Об этом стало известно из свежих данных с Государственной таможенной службы, сообщает «Главком». Импорт картофеля из страны-агресоркы начал стремительно расти в прошлом году, когда в Украине полностью изменилась власть — президент, Верховная Рада и правительство. В январе-октябре, по данным таможни, в Украину завезли этого товара более чем на $ 55 млн. Для сравнения, в 2018-м годовой показатель импорта этой продукции был на уровне $ 3130000. А в 2015-м — вообще $ 1,3 млн. То есть за последние несколько лет импорт вырос в десятки раз. Это происходит несмотря на то, что Украина сама выращивает картофель в несколько раз больше, чем украинцы способны потребить. Так, по подсчетам экспертов, украинский рынок картофеля составляет 5-6 млн тонн в год. Тогда как, например, в 2020 году внутренний урожай прогнозировался на уровне 20 млн тонн. Однако импорт это не останавливает, ведь некоторые страны откровенно демпингуют, и предлагают картофель дешевле украинской.

Импорт картофеля в Украине Детальный анализ данных таможни, показывает, что картофель из России активно начали завозить только в октябре прошлого года. А дальше такой импорт начал набирать обороты. И если в октябре доля российской картофеля была в импорте на уровне 3,7%, то в декабре она достигла почти 20%. Большая часть импорт из Беларуси также имеет свое объяснение. Еще в прошлом году экономист инвестиционного департамента ФАО, продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Андрей Ярмак утверждал, что часть российской картофеля попадает в Украину именно через Беларусь. «Фактически, Беларусь используется Российской Федерацией как путь для беспошлинного ввоза на территорию Украины широкому кругу товаров, в том числе и картофеля … Такая схема дает возможность избежать торговых ограничений, которые существуют непосредственно между Украиной и РФ», — так объяснял ситуацию Сергей Симоненко , директор «Вимал», — украинский компании, которая занимается производством картофельного крахмала. Напомним, что по последним данным в Украине подешевел картофель на 10%.