В Украине за время Голодомора 1932-1933 годов и массовых искусственных голоду 1921-1923 и 1946-1947 годов в страшных муках погибли миллионы … Геноцид, срежиссированный кремлевскими палачами во главе со Сталиным, нужно было советской власти, чтобы предупредить восстания против режима и сломать украинский народ, уничтожить его самосознание и способность сопротивляться. Это была страшная трагедия, когда крошки хлеба стоили иногда больше жизни, а за собранные на поле колоски — людей расстреливали. Чтобы свет не узнал о преступлениях Кремля, всех, кто пытался донести правду о том, что происходит в Украине, уничтожали, а иностранных представителей и журналистов пытались подкупить, демонстрируя потемкинские деревни «деревенской пасторали». Голодомор был очередным ужасным шагом тоталитарного маховика, репрессивным цепью, которым пытались задушить борьбу Украинской за свою землю и свободу. Каждая нация имеет право и должна себя защищать от внешних и внутренних врагов — от тиранов, палачей, предателей и популистов, которых объединяет только одно — желание любым способом забрать у тебя последнюю крошку хлеба. Главный наш вывод с тех трагических событий — когда страна не способна объединиться и защитить себя, она всегда обречена на ужасные страдания. Не забудем и никогда не допустим! Вспомним всех украинский, погибших от геноцида. В 16:00 зажжем свечу, чтобы почтить их память … Помним!