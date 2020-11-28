Легендарный диктор УТ, народный артист Украины, официальный голос государства 80-90-х годов. Вы, мои уважаемые, когда посмотрите на фотографии, сразу вспомните этого диктора, поскольку Он приходил к нам с телевизора в каждый дом.

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Уже 11-й год Александр, после неудачной операции, прикованный к постели и передвигается только на инвалидной коляске. Живет сейчас в Черкасской области. Станция Поташ, что в 30 км от Тальное. Забрала его к себе в семью дальняя родственница Таня: Ангел-хранитель Александра. Постоянный Связь с Александром держит Михаил Маслий. У него все координаты Саши. Михаил Маслий передаст Ваши поздравления. Многие лета, Александр!