Избранный президент США Джо Байден рассматривает афроамериканца и отставного генерала Ллойда Остина в качестве кандидата на пост главы Пентагона. Об этом сообщает издание Axios. Если кандидатура Остина подтвердится, то он станет первым афроамериканцем, который будет руководить американской армией. Отмечается, что команда Байдена также рассматривает кандидатуры эксминистр внутренней безопасности Джех Джонсона, сенатора от Иллинойса и подполковника в отставке Тэмми Дакуорта и бывшую заместительницу главы Пентагона во времена Барака Обамы Мишель Флурной. Ранее Байден озвучил кандидатов на ключевые посты в администрации Белого дома. Напомним, в пятницу Трамп заявил, что признает победу Джо Байдена на президентских выборах, если Коллегия выборщиков проголосует за него. Впоследствии Трамп назвал очередное условие для допуска Байдена в Белый дом. Как известно, официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января. К слову, Байден призвал американцев отбросить партийность и «демонизируя» риторику. По результатам подсчета голосов, победителем президентских выборов стал кандидат от демократической партии Джо Байден с 306 голосами выборщиков. Действующий президент Дональд Трамп набрал 232 голоса.

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