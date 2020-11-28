Кабмин утвердил проект бюджета на 2021 ко второму чтению в Верховной Раде. Главные показатели бюджета прокомментировал эксминистр социальной политики Андрей Рева в эфире канала «Украина 24». «Я напомню, что в бюджете 2020 по сравнению с 2019-м предполагалось сокращение социальных расходов на 12 млрд гривен. То есть эпоха бедности завершилась 21 апреля 2019, и сразу власть сократила соцрасходы. И в 2021 эта традиция продолжается. Между первым и вторым чтением проекту госбюджета расходы были сокращены на 20 млрд в целом, и из этих 20 млрд 8,5 — это сокращение расходов по Министерству социальной политики. Наибольшее сокращение, 8500000000, — финансирование Пенсионного фонда Украины. Это создает очень серьезные проблемы для бюджета », — сказал он. Рев объяснил, как повлияет на начисление пенсий отсрочки повышения минимальной зарплаты. «Если они перенесли с 1 июля на 1 декабря повышение минимальной заработной платы, это колоссальный удар по финансам Пенсионного фонда, потому что 4 млн плательщиков единого социального взноса платят с минимальной заработной платы. Это означает, что средств на ежегодную индексацию пенсий не с 1 марта. То есть на 11% рост пенсий находится под большим вопросом. Кроме того, в бюджете Украины, если сокращены расходы, не предусмотрена индексация пенсий военным пенсионерам, а их более 550 000. Три года им индексировалось, сейчас индексация не предусмотрена вообще », — сказал он. Накануне Министерка соцполитики рассказала, кому из пенсионеров добавят по 400-500 гривен. Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании в четверг, 26 ноября, утвердил проект государственного бюджета на 2021 ко второму чтению. Планируемый дефицит бюджета к ВВП сократили с 6% до 5,5%. В первоначальном проект бюджета доходная часть составила 1071000000000, а расходная 1331000000000 гривен. Ко второму чтению Кабмин утвердил запланированы доходы на уровне 1096000000000, а расходы — 1328000000000 гривен. Известно, что Кабмин передал проект госбюджета на рассмотрение Совета.

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