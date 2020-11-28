Британский пианист Пол Бартон сыграл на нескольких площадках в тайской провинции Лопбури концерты для макак, Которые из-за Пандемия переживают непростые времена. Об этом сообщают Reuters. Из-за ограничений, введенных с распространения коронавируса, поток туристов в Таиланд уменьшился, а ведь именно они были главным источником пропитания для диких обезьянок. Своим «турне» пианист хотел Не только повысить осведомленность людей о проблемах голодающих макак, но и помочь животным справиться со стрессом благодаря силе музыки. «Быть может, музыка сыграет свою роль в процессе реабилитации макак <…> Нам нужно приложить усилия, чтоб они правильно питались. А когда они начнут хорошо есть, то станут спокойнее и неагрессивнымы », — сказал Бартон. Он сыграл для обезьян в том числе в древнем индуистском храме, хозяйственном магазине и заброшенном кинотеатре. Пока музыкант исполнявшим «Зеленые рукава», «К Элизе» Бетховена и «Дневник любви» Майкла Наймана, разгоряченная публика Дергаль его за волосы и скакала по клавишам.