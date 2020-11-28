В субботу, 28 ноября, синоптики прогнозируют в Украине небольшой дождь и мокрый снег, температура днем от 2 ° мороза до 12 ° тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр. «28 ноября временами небольшой дождь и мокрый снег; в южной части, Донецкой и Луганской областях без осадков. Температура ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем 1-6 ° тепла, в южной части 7-12 ° тепла; на высокогорье Карпат на протяжении суток 2-7 ° мороза », — говорится в прогнозе В Киеве сегодня ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью 0-2 ° тепла, днем 2-4 ° тепла.

Ранее сообщалось, что в Украине на выходных будет «и с осадками, и с теплом, и с холодякою». Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в декабре. К слову, народный синоптик дал прогноз, будет ли в Украине снег на Новый год.