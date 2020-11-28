В Чернобыльской зоне отчуждения полицейские и экологи обнаружили мужчину, который незаконно туда пробрался и ловил рыбу в реке Припять. Правоохранители возбудили уголовное производство. Об этом сообщила пресс служба полиции Киевщины. Отмечается, что рыбалку заметили во время патрулирования зоны ЧАЭС вблизи Чернобыля. Как выяснилось, 57-летний мужчина незаконно проник на территорию зоны отчуждения за пределами контрольно-пропускного пункта. В его моторной лодке полицейские обнаружили запрещено рыбацкие принадлежности, а также свежевыловленную рибу.Усе изъяли и направили на экспертизу.

К слову, с начала года полиция поймала в зоне ЧАЭС восемь иностранцев-нелегалов.