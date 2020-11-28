В конце ноября и в начале декабря жителей Земли ждет последний коридор затмений в 2020 году. Он начнется месячным полутеневым затемнением 30 ноября и закончится солнечным затмением 14 декабря. Этот период и называется коридором затмений. Однако его влияние будет ощущаться за неделю до начала коридора затмение и неделю после, то есть до 21 декабря — зимнего солнцестояния. Традиционно, с точки зрения эзотерики, Луна отвечает за эмоции и психику людей, наше внутреннее существо. В противоположность этому Солнце свидетельствует о наши стремления, социальную роль. Поэтому уместно «проработать» эти две темы во время коридора затмений. Чего следует избегать:

принимать эмоциональные решения;

конфликтовать;

резко менять свои планы

Что стоит сделать:

быть внимательным к своему телу, желаний и мыслей;

поддерживать здоровый образ жизни или хотя бы приближенный к нему;

давать себе отдохнуть, не двигаться, как волчок;

посетить психолога;

искать собственные ценности;

работать над прошлыми ошибками;

отказаться от всего, что мешает вам двигаться дальше;

ставить новые цели и приоритеты.

Конечно, такой процесс для некоторых может пройти не совсем гладко. Людей могут переполнять эмоции, поэтому осознанно работайте над развитием. Задумайтесь над тем, с кем вы общаетесь, отстаивайте свои границы и работайте над собственными желаниями. Это хорошее время, чтобы заняться духовными практиками -молитвою, йогой и медитациями. Во время коридора затмений и до конца 2020 года уделите внимание упорядочению своей жизни, завершите дела, которые не дают вам двигаться дальше.