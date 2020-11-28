По состоянию на субботу, 28 ноября, количество больных коронавирус в Германии превысило миллион человек. Согласно данным сайта Worldometers, в стране заразились 1026097 человек, 16152 умерли. За последние сутки Covid-19 диагностировали у 20 790 человек, зафиксировано 385 летальных случаев. Германия стала пятой страной в Европе, где с начала пандемии заболели более миллиона человек. Ранее такой показатель был зафиксирован во Франции, Италии, Великобритании и Испании. К слову, в Украине за сутки 26 ноября обнаружили 16 218 новых больных коронавирус. Из-за болезни в сутки умерли 192 человек, предыдущей эпохи (229), а выздоровели — 8843 человек (9617). [INTERACTIVE_MAP = 8532] За все время пандемии в Украине: заболело — 693 407 человек, выписаны — 326 238 человек, летальных случаев — 11909, проведения ПЦР-тестов — 4419791.