Россия и подконтрольные ей «ЛНР» и «ДНР» отклонили предложение Украины провести обмен пленными накануне новогодних праздников. Об этом сообщил российскому изданию РБК источник, близкий к переговорному процессу с российской стороны. Провести до конца года очередной обмен ранее призвал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук. Он также заявил, что Украина подала документы на 11 человек и ожидает от террористических организаций действий. Москва, со своей стороны, обвиняет Киев в торможении процесса подготовки к новому обмена. «Украинская обязательства прекратить преследование уже освобожденных лиц не выполнены. Процедуры предыдущих обменов нельзя считать завершенными », — заявил глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов по итогам встречи в формате видеоконференции 25 ноября. По его словам, это «создает непреодолимые препятствия для нового обмена». «Быстро и качественно провести юридическое очистки не всегда получается», — пояснил РБК источник, близкий к Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Ранее представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что следующий обмен пленными между Украиной и Россией должен состояться до конца года. 5 ноября глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Киев предлагает прекратить конфликт в ОРДЛО в начале 2021 и провести там выборы. Голосование предлагается провести после полной демилитаризации региона. В тот же день Украина обнародовала пять пунктов мирного плана по Донбасса. В частности, он предусматривает вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 и только после этого в регионе возможно провести выборы.