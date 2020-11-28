Сегодня в Украине чествуют память жертв голодоморов — миллионов убитых украинский, уничтоженных тоталитарным коммунистическим режимом. День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября на основании президентских указов 1998 и 2007 годов. В ХХ веке украинцы пережили три Голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Впрочем, самым масштабным Голодомор 1932-1933 годов — геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР. Голодомора предшествовала насильственная коллективизация сельских хозяйств, «раскулачивание» крестьян, хлебозаготовительная кампания, массовый террор в деревне. Террор голодом, что действовал в Украине в течение 22 месяцев — это сознательная и целенаправленная политика сталинского правительства, стратегия и тактика которой выполнялась начиная с 1928 года. Эта карательно-репрессивная акция была направлена на усмирение украинского крестьянства, на уничтожение самостоятельных крестьянских хозяйств — социально-экономических основ украинской нации. Украинские крестьяне стали следующими жертвами сталинского режима после тотальных репрессий в отношении украинской интеллигенции и духовенства. В пиковые месяцы Голодомора каждую минуту в Украине умирало 24 человека. За короткий промежуток времени Москва убила четыре с половиной миллиона украинский. В течение десятилетий Голодомор в советской Украине замалчивался. Исследования по этой трагедии начались в конце 80-х годов прошлого века. Сейчас в Украине Голодомор 1932-1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, совершенный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. По данным последних социологических опросов, 77% украинский считают эту трагедию геноцидом. В ноябре 2006 года Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. А 7 декабря 2016 украинские парламентарии призвали и другие государства признать Голодомор геноцидом украинского народа. 28 ноября проведут траурные мероприятия на территории Национального музея «Мемориал жертв Голодомора» (ул. Лаврская, 3) с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, духовенства, иностранных гостей. В этот день в 16:00 будет объявлена минута молчания в память жертв голодоморов, а также проведено всеукраинскую акцию «Зажги свечу». В это время каждый желающий может приобщиться к памяти погибших соотечественников и установить свечу на подоконнике. В эту субботу на также ограничат проведение мероприятий развлекательного содержания и внесут изменения в программы коммунальных средств массовой информации. 28 ноября во храмах также проводить поминальные панихиды по погибшим в результате голодоморов в Украине. Отметим, накануне в Берлине почтили память жертв Голодомора. К слову, в субботу, 28 ноября, в 16:00 почтит минутой молчания память жертв Голодомора 1932-1933 годов — геноцида украинского народа — и массовых голоду 1921-1923 и 1946-1947 годов.

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