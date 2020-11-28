Государственный бюджет на 2021 будет принят Верховной Радой в конце этой недели или на следующей. Об этом заявил сегодня на брифинге глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия на брифинге, передает РБК-Украина. «Похоже, что бюджет согласовали в конце концов с МВФ, дефицит согласовали. И будем обсуждать на этой неделе в зале. А дальше посмотрим, мы его в конце недели сможем проголосовать, или если обсуждение немножко затянутся, тогда на следующей неделе точно проголосуем », — сказал он. По его словам, в парламенте есть 226 голосов за бюджет. «Я думаю, что есть», — сказал он и добавил, что кроме фракции «Слуга народа» за документ проголосуют те же фракции и группы, которые поддержали законопроект в первом чтении — «Батькивщина», «За будущее», «Доверие». Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании в четверг, 26 ноября, утвердил проект государственного бюджета на 2021 ко второму чтению. Планируемый дефицит бюджета к ВВП сократили с 6% до 5,5%. В первоначальном проект бюджета доходная часть составила 1071000000000, а расходная 1331000000000 гривен. Ко второму чтению Кабмин утвердил запланированы доходы на уровне 1096000000000, а расходы — 1328000000000 гривен. Известно, что Кабмин передал проект госбюджета на рассмотрение Совета. Согласно обновленным проектом бюджета расходы возрастут на правоохранительные органы, Кабмин Офис президента, Верховную Раду.

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