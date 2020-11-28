Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что локдаун в Украине не будет введен с 30 ноября. Об этом он сказал в пятницу вечером в эфире телеканала «Интер». Министр пояснил, что правительство не собирается вводить неожиданные усиленные карантинные ограничения. Так, население предупредят примерно за неделю. «На следующей неделе точно никто не будет его вводить. Мы рассматриваем различные варианты развития событий, но в любом случае мы за семь-десять дней сделаем соответствующее сообщение с четким перечнем ограничений, если нам необходимо будет вводить жесткие карантинные меры », — заявил он. Степанов также подчеркнул, что в Украине ситуация с заполняемостью койко-мест в больницах находится на уровне менее 50%. Глава Минздрав утверждает, что хотя ситуация с коронавируса в стране сложная, но не критическая. Напомним, Офис президента заявил, что о возможности введения локдауну станет ясно через неделю. 26 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение полного локдаун в Украине на срок не менее трех недель. 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров может ввести жесткий карантин на новогодние праздники.

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