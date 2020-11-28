Президент США Дональд Трамп заявил, что избранный президент Джо Байден сможет занять пост главы государства только при условии, если докажет подлинность полученных голосов на выборах. Об этом Трамп написал в Twitter. «Байден может войти в Белый дом как президент только в случае, если сможет доказать, что его абсурдные 80 млн голосов не были получены мошенническим или незаконным путем», — написал Трамп. Он добавил, что в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки "произошло массовое мошенничество с голосами избирателей», и у Байдена «большие неразрешимые проблемы». Ранее в пятницу Трамп заявил, что признает победу Джо Байдена на президентских выборах, если Коллегия выборщиков проголосует за него. Как известно, официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января. К слову, Байден призвал американцев отбросить партийность и «демонизируя» риторику. Ранее на этой неделе штаб Байдена подтвердил начало передачи власти в США. Как известно, действующий президент США Дональд Трамп запустил процесс передачи власти Байдена. Также Байден озвучил кандидатов на ключевые посты в администрации Белого дома. По результатам подсчета голосов, победителем президентских выборов стал кандидат от демократической партии Джо Байден с 306 голосами выборщиков. Действующий президент Дональд Трамп набрал 232 голоса.

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