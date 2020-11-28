Действующий президент США Дональд Трамп считает, что избранный президент Джо Байден выиграл выборы благодаря победе в «политически коррумпированных» городах. Об этом Трамп написал в Twitter. «В Байдена плохие результаты в больших городах (по данным Politico), за исключением Детройта (больше голосов, чем людей!), Филадельфии, Атланты и Милуоки, где ему было необходимо одержать победу. Неудивительно, что все они расположены в важнейших штатах, колеблются, и давно известные своей политической коррумпированностью », — заявил глава Белого дома. Twitter поставил подпись под постом Трампа, что эта информация является сомнительной. Напомним, в пятницу Трамп заявил, что признает победу Джо Байдена на президентских выборах, если Коллегия выборщиков проголосует за него. Впоследствии Трамп назвал очередное условие для допуска Байдена в Белый дом. Как известно, официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января. К слову, Байден призвал американцев отбросить партийность и «демонизируя» риторику. Ранее Байден озвучил кандидатов на ключевые посты в администрации Белого дома. По результатам подсчета голосов, победителем президентских выборов стал кандидат от демократической партии Джо Байден с 306 голосами выборщиков. Действующий президент Дональд Трамп набрал 232 голоса.

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