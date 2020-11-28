В пятницу, 27 ноября, во время вечера бокса во французском Нанте Украинский боксер-супертяжеловес Виктор Выхрист (5-0, 4 КО) одержал тяжелую победу в профессиональной карьере. Викто победил поляка Камила Соколовски (10-20-2, 4 КО) в шестираундовом бою единогласным решением судей — 60:53, 60:53, 60:53. Украинец отправил соперника на канвас в третьем раунде, но не смог довести дело до нокаута. Это его первая победа в профи-боксе, которую он получил НЕ досрочно. Заметим, что Соколовски свое время, в 2014 году встречался с ныне одним из ныне топовых супертяжей планеты, британцем Диллиан Уайтом. Тогда Камил был нокаутирован в третьем раунде.

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