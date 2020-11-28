Открыто уголовное производство по факту столкновения возле кафе в Днепре, в результате которой получили ранения четыре человека. Как сообщили в полиции Днепропетровской области, заведение работало вопреки карантина выходного дня. Посетителей пускали внутрь через служебный вход. Около 5 утра они подрались с охраной, в результате чего 37-летний охранник получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу. Еще три посетителя кафе получили ножевые ранения.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, в кафе проводится обыск. С места преступления изъяты гильзы от травматического оружия. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к хулиганским действиям. Также установлено, что с начала ноября во время проведения профилактических мероприятий полицейские зафиксировали 8 фактов нарушений карантинных норм со стороны администрации указанного учреждения. По фактам выявленных правонарушений составлено 5 административных протоколов по ст. 44-3 КУоАП.