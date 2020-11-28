В пятницу поздно вечером в Каменце-Подольском Хмельницкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает местное издание Vdalo.info. Отмечается, что в районе Ботанического сада машина на большой скорости вылетела на тротуар и снесла летнюю террасу кафе. По информации СМИ, в результате ДТП есть по меньшей мере одна жертва. В сети уже появилось видео с камеры наблюдения. Как видно на записи, после аварии водитель поднял на тротуаре одну из пострадавших. Зато другая женщина не подавала признаков жизни. Внимание, видео 18+

Что стало причиной ДТП — неизвестно, в полиции пока не прокомментировали данный инцидент.

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К слову, накануне на Киевщине полицейский сбил насмерть пешехода. Также под Мариуполем фура слетела с моста и повисла над проезжей частью