Под стенами Пятого апелляционного административного суда состоялась акция протеста кандидатов в депутаты Одесского областного совета от партии «Наш край» и избирателей, отдавших за них голоса. Об этом сообщает пресс служба партии. С плакатами «Не дадим украсть выбор жителей Одесской области» и «Лишить статуса судьи за фальсификации» митингующие требовали справедливого и беспристрастного рассмотрения апелляционной жалобы на решение Одесского окружного административного суда. Последний уже дважды отказывался принимать во внимание представленные доказательства фальсификации результатов выборов в областной совет председателем и членами Одесской областной территориальной избирательной комиссии.

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«По всей нашей стране ситуация такая же, как в Одесской области. В Киевской области мы отстаиваем голоса в Фастове, где также украли более тысячи голосов. В Одесской области оппозиция объединилась с коалицией против «Нашего края». Они не хотят, чтобы «Наш край» был представлен в областном совете, потому что партия реально помогает людям, с людьми и ради людей. Если нас боятся, мы идем правильным путем. Мы намерены отстаивать каждый голос », — заявил сопредседатель партии« Наш край », народный депутат Сергей Шахов. В свою очередь народный депутат Украины Борис Приходько заявил, что от суда не нужно ничего особенного, а только соблюдать закон. «В Одесской области творится беспредел. По реального результата 5,16% в «Нашего края» оказалось 4,98%. Фактически украли тысячу голосов. Решение очень простое: возьмите и сравните протоколы. Это можно сделать спросив оригиналы протоколов в Одесской областной территориальной избирательной комиссии », — подчеркнул нардеп. Комментируя ситуацию вокруг фальсификации выборов в Одесский облсовет, сопредседатель партии «Наш край», народный депутат Украины Антон Киссе заявил, что произволом занимается ряд судей. «Или их запугали, или что-то другое … Мы призываем коллегию, которая рассматривает дело, оказывать по закону. Произвола не допустим, будем действовать последовательно и до победного конца », — заявил сопредседатель партии« Наш край ». Напомним, Одесская областная территориальная избирательная комиссия затягивала с объявлением результатов выборов. Партия «Наш край» публиковала доказательства того, что председатель и члены комиссии умышленно искажали результаты голосования передачи данных по протоколам сельских, поселковых и городских территориальных избирательных комиссий в итоговый протокол областной ТИК для того, чтобы снизить результат и лишить партию «Наш край» законного права быть представленной в Одесском областном совете. По результатам параллельного подсчета голосов партия «Наш край» набрала 29309 или 5,16% голосов избирателей, преодолевая пятипроцентный барьер. Эти данные подтверждаются копиями протоколов с мокрыми печатями. Но после махинаций Одесской областной ТИК и странного «компьютерного вируса», о котором заявляли в комиссии, «Наш край» недосчитался 1050 голосов, а объявленный официальный результат стал 4,98%. Партия «Наш край» убеждена, что конечными бенефециаром фальсификаций есть представители ОПЗЖ, «За будущее», «Слуга народа» и «Партия Шария», которые через подконтрольных членов комиссии часть голосов «Нашего края» приписали себе, а часть «выбросили» в испорченные голоса.