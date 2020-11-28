Правительство Зеленского предлагает парламенту несбалансированный проект Государственного бюджета на 2021, не учитывает насущные потребности на борьбу с коронавируса и поддержку медиков. В то же время чиновники снова хотят увеличить финансирование силовиков. Об этом заявила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко после завершения совещания лидеров фракций и руководства Верховной Рады. «В условиях пандемии нет видения, каким будет фонд по борьбе с Covid на 2021, снова нет поддержки врачей, не решен вопрос страхования, доплат. Сегодня идет массовое увольнение врачей. Но в это время добавляется 2 миллиарда прокуратуре. МВД у нас уже «государство в государстве». Создается абсолютно полицейское государство, а не социальная », — отметила Геращенко. «Этот бюджет не может быть принят», — подчеркнула она. В то же время Геращенко прогнозирует, что некоторые другие фракции готовы будут дать голоса за этот проект бюджета. Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании в четверг, 26 ноября, утвердил проект государственного бюджета на 2021 ко второму чтению. Планируемый дефицит бюджета к ВВП сократили с 6% до 5,5%. Известно, что Кабмин передал проект госбюджета на рассмотрение Совета. Согласно обновленным проектом бюджета расходы возрастут на правоохранительные органы, Кабмин Офис президента, Верховную Раду. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Государственный бюджет на 2021 будет принят Верховной Радой в конце этой недели или на следующей.

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