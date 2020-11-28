В 16:00 по киевскому времени в Украине объявлена минута молчания в память жертв голодоморов. В это время каждый желающий может приобщиться к памяти погибших соотечественников и установить свечу на подоконнике, доеднавшись к всеукраинской акции «Зажги свечу». В субботу ограничено проведение мероприятий развлекательного содержания и внесены изменения в программы коммунальных средств массовой информации. Также сегодня проходят поминальные панихиды по погибшим в результате голодоморов в Украине. Напомним, сегодня в Украине чествуют память жертв голодоморов. Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди почтили память жертв Голодомора в Украине. Также Зеленский поручил Кабмину до 30 ноября найти средства на достройку комплекса Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве.

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