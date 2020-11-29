Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко прокомментировал инцидент в больнице Жовква на Львовщине, где двое пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ задохнулись из-за отсутствия электроэнергии. Об этом сообщает Украинская Правда. Заместитель руководителя ОП признал, что из-за отсутствия электроснабжения в больнице на Львовщине умерли двое пациентов, находившихся на аппаратах ИВЛ. По его словам, когда в больнице исчезла электроэнергия, то генераторы, специально предусмотренные для таких случайностей, не включились. Медикам пришлось делать пациентам вентиляцию легких вручную, с помощью дыхательных мешков, пытаясь заменить действие аппаратов ИВЛ. Однако поскольку состояние больных был тяжелый, их удалось спасти. Электроснабжение отсутствовало близко одного часа. «Эта ситуация стоила двух человеческих жизней. Это недопустимо и такое не должно повториться. Все больницы во время пандемии должны быть готовы к таким внештатных ситуаций. Будем разбираться и делать кадровые выводы, в том числе и на уровне райгосадминистрации ». Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту смерти двух пациентов в Жовковской больницы. Как предварительно установили правоохранители, причиной смерти стала дыхательная недостаточность.