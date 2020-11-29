Истребители Typhoon ВВС Великобритании в субботу, 28 ноября, перехватили два российский дальних патрульных противолодочных самолета Ту-142. Об этом сообщило командование Королевских ВВС. Отмечается, что истребители Typhoon направили на перехват российских военных самолетов, которые выполняли полет над Северным морем вблизи Великобритании. «Чтобы противостоять этой провокационной деятельности и снизить риски, связанные с полетами российских военных самолетов в этом оживленном районе международного воздушного пространства, Typhoon ВВС Великобритании внимательно следили за действиями российских военных самолетов», — говорится в сообщении. Королевские ВВС опубликовали фотографию одного из перехваченных самолетов ВМФ РФ с бортовым номером RF-34057.

Отмечается, что другие страны-члены НАТО также поднимали в воздух истребители сил быстрого реагирования для взаимодействия в слежке за российскими военными самолетами. Напомним, в сентябре британские истребители перехватили два российских самолета у берегов Шотландии.