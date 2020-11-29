Три золота, два серебра и бронза — такой задел сборной Украины перед заключительным соревновательным днем 36-го чемпионата Европы по художественной гимнастике, который сегодня, 29 ноября, финиширует в Киеве. Самыми в составе украинской команды на этом первенстве оказались мастера групповых упражнений, которые начали соревнования по, возможно, не слишком радостной для себя, но исторической учитывая, что последнее такое достижение для украинской гимнастики датированное 1997 годом, бронзы в многоборье, а продолжили чемпионством в командном первенстве в союзе с юниорки. Вчера же Валерия Юзьвьяк, Диана Баева, Анастасия Возняк, Мария Высочанская и Мариола Бондарчук завоевали золото в групповых упражнениях с пятью мячами и серебро — с тремя обручами и двумя булавами. Интересно, что золото в упражнениях с тремя обручами и двумя булавами сенсационно получили турчанки. Для Турции это вообще первая медаль среди сеньорок на чемпионатах Европы за все время проведения соревнований, то есть с 1978 года. Кроме сеньорок-груповичок, медали вчера разыгрывали во всех четырех отдельных видах юниорки. Там украинском тоже не остались с пустыми руками. Полина КАРИКОМ из Запорожья и Карина Сыдорак из Львова к золоту в командном первенстве добавили в соответствии медаль высшей пробы в упражнении с мячом и серебро в упражнении с лентой. «Для меня это была большая мечта и она сбылась, — делится эмоциями вскоре после награждения Полина КАРИКОМ. — Это незабываемо, когда стоишь на пьедестале, а в твою честь звучит гимн Украины ». «Очень довольна своим выступлением, — говорит Карина Сыдорак. — Даже не думала о медали. Поэтому когда заняла четвертое место в первом финале, со скакалкой, не сильно расстроилась и сразу начала настраиваться на ленту. Для меня большая честь — представлять нашу страну. И это серебро для меня на вес золота. В это трудное время, когда стартов почти нет и соревнования по различным видам спорта отменяют, надо поблагодарить организаторов, которые провели чемпионат Европы и дали нам возможность выступить ».

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Завершится чемпионат Европы в Киеве сегодня, 29 ноября. Медали в самом престижном виде, индивидуальном многоборье, разыграют сеньоркы. Начало соревнований — в 11:45. Украину будут представлять Власти Никольченко и Ева Мелещук. Добавим, что чемпионат Европы транслируется на платформе Oll.tv. Соревнования в многоборье показывать также телеканал «Индиго».

Иван Вербицкий, «Главком», Мария Музыченко (фото)

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