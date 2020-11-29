Известный продюсер Юрий Никитин рассказал о всех артистов, с Которым работал Ирина Билык, Ольгу Горбачеву, группа «НеАнгелы». И Львиная доля приятных слов полетела именно в сторону Андрея Данилко. В новом выпуске Слава + продюсер Отметил — феномен Сердючки в уникальности и искренней, несинтетической любви зрителей. Проект известен далеко за пределами страны, и как бы это НЕ раздражали вторых артистов, факт остается фактом. «Данилко — это гений. Гений, которых рождается 1 на миллион. Хотя, имеется — реже. На одном из интервью меня спросили, какие существуют аналоги Сердючки. Я не вспомнил ни одного. Данилко можно сравнить с группой «Ласковый май» или Владимиром Высоцким ». Мол, это тот уровень популярности, а не навязывается СМИ. Она появилась словно на культурологический уровне, он родной для народа. Именно поэтому его так любят.